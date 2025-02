.com - Como-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo tre pareggi negli ultimi turni di campionato, ildi Antonio Conte va a caccia dei tre punti in Serie A e oggi, domenica 23 febbraio, affronta ilal Sinigaglia. Gli azzurri dovranno difendere il primato in classifica (in testa a quota 56, +2 sull’Inter), mentre la squadra di Fabregas, reduce dal bel successo contro la Fiorentina, cercherà conferme in ottica salvezza. Fabregas punterà su Diao come centravanti, mentre Conte studia il ritorno al tridente con Politano, Lukaku e Raspadori. Ecco ledella sfida di oggi alle 12.30:(4-3-2-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle; Da Cunha, Perrone, Caqueret; Paz, Strefezza; Diao. All. Fabregas.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Raspadori.