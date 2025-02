Ilgiorno.it - Como-Napoli: biglietti falsi e scambi di identità, raffica di provvedimenti. Nei guai anche due sudcoreani

, 24 febbraio 2025 –didurante la partita, in seguito ai controlli svolti grazie a un servizio di ordine pubblico che ha garantito la presenza di più di 250 tra donne e uomini della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Tra le violazioni contestate,diper cercare di entrare allo stadio. Già a Lazzago la polizia ha intercettato 160 tifosi napoletani privi di biglietto, che sono stati trattenuti per tutta la durata dell’incontro, impedendogli di salire sui mezzi di trasferimento verso lo stadio. Inoltre durante i controlli sono stati individuati tifosi che hanno presentato ai tornelli tagliandificati o hanno tentato l’accesso all’impianto sportivo in modo illecito. In particolare, nel settore Tribuna, sono stati intercettati due avellinesi di 44 anni e una 17enne comasca, che hanno provato a passare da un solo tornello, utilizzando l’unico biglietto valido.