Quicomo.it - Como-Napoli: biglietti falsi, commercianti abusivi e un tentativo di scavalcare

Leggi su Quicomo.it

Grande successo domenica per il1907 e la sua vittoria sule lo stesso si può dire per il piano di sicurezza messo in atto dalla questura. Otre 250 tra agenti della polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia Locale hanno vigilato sull'evento, un modus operandi già.