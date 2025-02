Ilgiorno.it - Como, gli anziani e i malati di una Rsa di Dizzasco picchiati e insultati: sette persone arrestate

), 24 febbraio 2025 – Maltrattamenti continuati in concorso da parte dioperatori di una Rsa dell’alto lago di, nei confronti didegenti.inermi, anziane e malate, spesso allettate o comunque non autosufficienti. Dopo circa sei mesi di indagine, i militari della Compagnia di Menaggio, assieme al Nucleo Investigativo di, stanno eseguendo una misura cautelare che ha condotto in carcere duee altre cinque agli arresti domiciliari, tutte residenti in zona e coinvolte in episodi di continue percosse, ingiurie e violenze verbali e fisiche a danni didegenti. Sei mesi d’indagini L’inchiesta, partita nel ad agosto scorso, è stata avviata da un esposto presentato ai carabinieri di Centro Valle Intelvi, secondo il quale fin dal 2022, all’interno della Rsa “Sacro Cuore” di, avvenivano presunti maltrattamenti nei confronti degliricoverati nella struttura, affidati per motivi di cura e vigilanza al personale medico e paramedico dipendente.