Como, colpisce con un pugno un passante senza motivo: arrestato

, 24 febbraio 2025 – Prima ha preso a pugniun uomo che stava scendendo nel suo garage di via Benzi per prendere l’auto, poi ha aggredito un agente della Squadra Volante intervenuto su richiesta del ferito. Quando la pattuglia è intervenuta al Quarto Ponte ieri mattina verso le 9, ha trovato l’uomo con il volto tumefatto all’altezza dello zigomo, e a poca distanza il suo aggressore, un marocchino di 37 annifissa dimora con diversi precedenti, che li ha spintonati per non farsi identificare. Uno degli agenti è finito a terra, è l’uomo è stato subito fermato e portato in Questura, dove sono emersi i suoi precedenti. N el frattempo il ferito ha raccontato essere stato aggredito dal marocchino con due pugni al volto: il primoandato a segno, mentre il secondo parato con il braccio.