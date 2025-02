Tvzap.it - Come sta Papa Francesco oggi, il bollettino medico aggiornato

sta? Il Pontefice mostra un lieve miglioramento nel suo stato di salute, ma la situazione clinica rimane complessa. È quanto emerge daldiffuso dalla Sala Stampa Vaticana nel tardo pomeriggio dilunedì febbraio 2025. (segue dopo le foto)La nota ufficiale della Santa Sede sulle condizioni diPope Francis had a restful tenth night in the hospital, according to the Holy See Press Office."The night went well; the Pope slept and is resting."He is receiving treatment for double pneumonia at Rome's Gemelli Hospital.https://t.co/Zb54goshRW pic.twitter.com/eyZwnbJmJc— Vatican News (@VaticanNews) February 24, 2025 Ossigenoterapia ridotta, ma prognosi ancora riservata“Le condizioni cliniche del Santo Padre, nella loro criticità, dimostrano un lieve miglioramento.