Come si sono presentate le nipoti di Lady Diana alle sfilate

Andata in scena il 21 febbraio durante la London Fashion Week, la sfilata A/I 2025- 2026 di Richard Quinn ha reso omaggio alla forza delle donne. Nel parterre, ledicon look matchy.Eliza ha optato per un mini abito in velluto con maniche corte, scollo profondo e dettagli bianchi in raso. La mise è stata completata da collant a pois, scarpe con tacco e orecchini Chanel. InveceAmelia Spencer ha scelto un abito in velluto lungo fino ai piedi caratterizzato da un corpetto bianco in raso con una profonda scollatura e un piccolo fiocco al centro. Due abiti diversi, ma identici nel colore, nel tessuto e nella scelta della griffe: lo stile è un vero affare di famiglia. GUARDA LE FOTO, un mito che non muore mai: le foto Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAsilediAmica.