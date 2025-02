Ilfattoquotidiano.it - Come paghiamo l’esclusione di Ue e Ucraina dalle trattative: ci rimbocchiamo le maniche o fuggiamo?

di Rossella DottaAngustie diurne e incubi notturni funestano il nostro tran tran mentre serpeggia l’inquietudine suscitatarecenti affermazioni trumpiane. Effettivamente c’è di che preoccuparsi. La perversione della realtà e la manipolazione dei fatti sono in costante aumento, parallelamente alla diffusione del “virus” dell’immoralità, che agisce sulle menti disinformate corrompendo la capacità di discernere il bene dal male e annebbiando la coscienza collettiva.Le strategie messe in atto da chi mente sono tanto subdole quanto lampante è la meschinità predatoria dei fini: influenzare l’opinione pubblica destabilizzando il pensiero critico e alimentando divisioni. Affrontare queste squallide dinamiche richiede elevate dosi di attenzione e consapevolezza, perché la manipolazione è un’arte sottile, che può agire in modo proficuo se non viene contrastata con fermezza, calma e lucidità, tenendo a mente che la verità è l’arma più potente da utilizzare in questi frangenti.