Amica.it - Come le nuove generazioni hanno cambiato il significato dei profumi

Leggi su Amica.it

Il profumo non è un accessorio, è molto più di una firma personale. È un codice invisibile che sussurra chi siamo, cosa desideriamo, quale emozione vogliamo evocare in noi stessi e negli altri. Un codice comunicativo che rivela di noi molto più di quel che pensiamo. In un mondo dove ormai tutto è iper-visivo, la fragranza è l’unico lusso che resta nascosto, percepibile solo da chi ci è vicino (davvero vicino). Eppure, l’industria della profumeria (e così le tendenze profumo) sta cambiando a una velocità sorprendente. Lenon scelgono più un profumo per conformarsi, ma per distinguersi, per esprimere un’identità fluida e in continua evoluzione. Il concetto stesso di fragranza si sta trasformando: esiste ancora un unico profumo a cui siamo affezionati o si contempla l’uso di una vera e propria collezione olfattiva da indossare in base all’umore o all’occasione?Tendenze profumo: delle nostre nonne tra rituali, lusso e memoriaFacciamo un passo indietro.