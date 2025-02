Tvplay.it - Colpo Lazio: brucia la concorrenza per il giocatore dalla Premier

Leggi su Tvplay.it

Lacontinua a sognare in grande, non solo in classifica ma anche sul mercato: Lotito prepara un granper Baroni.Il pareggio per 0-0 a Venezia è stato un passo falso, che però non può mettere in discussione quello che sta facendo lain questa stagione. La squadra biancoceleste è una delle riveni della Serie A, in cui occupa il quinto posto, a solo -2Juventus quarta. Non solo, perché la squadra capitolina è in semifinale di Coppa Italia e agli ottavi di Europa League. E, per il prossimo futuro, Lotito è pronto a fare nuovi investimenti.laper il. (LaPresse) TvPlay.itD’altronde il patron laziale si è segnalato, in questi anni, per alcuni colpi davvero eccezionali. Prendere a poco e rivendere a tanto, dopo aver valorizzato i suoi talenti.