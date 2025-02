Lanazione.it - Colpito con una sedia alla fine della partita

FORCOLI Finale movimentato in tribuna al Brunner per il derby di Prima categoria tra Forcoli e Ponsacco. Clima rovente sia in campo che sugli spalti, dove erano assiepati tranti sostenitori di entrambe le squadre che in classifica sono separate da appena due punti ed entrambe cercano di entrare nella corsa per i play off per la Promozione. Clima rovente sin dai primi minuti con diversi scambi di accuse e offese in ribuna e botte in campo tanto che un giocatore del Ponsacco è stato espulso (rosso diretto) per averun avversario che era a terra e nella ripresa altri due atletisquadra ospite sono finiti anzitempo negli spogliatoi. Derby sentitissimo anche per i trascorsi delle due compagini in categorie superiori. Ma il peggio è successoquando un uomo sui sessant’anni, padre di un giocatore del Forcoli, è statotesta da unalanciata dgradinata del Brunner.