Colpi di pistola a capodanno, Pozzolo a giudizio per porto illegale di arma

AGI - Arriva in aula martedì 25 febbraio il caso dello sparo dialla Pro Loco di Rosazza, nel biellese, il cui protagonista è Emanuele, parlamentare - al momento ancora sospeso - di Fratelli d'Italia. La vicenda, che risale alla notte tra il 31 dicembre 2023 e il 1 gennaio 2024, è quella del colpo partito dal minirevolver di proprietà del deputato e che ha ferito alla coscia un uomo allora 31enne, Luca Campana.non sarà però processato per il ferimento, su quale è stata pronunciata in udienza preliminare sentenza di non luogo a procedere per il reato di lesioni colpose. Infatti, nonostante abbia sempre sostenuto di non essere stato lui a sparare, ed avere anche accusato Pablito Morello, ex caposcorta del sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro (anch'egli presente alle festa, ma fuori dalla sala al momento dello sparo),ha risarcito il ferito che ha rimesso la querela.