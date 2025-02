CM com – Senza Kvaratskhelia è un altro Napoli E come stanno andando Garnacho e Adeyemi dopo la fine del mercato|Primapagina

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-24 20:00:00 Fermi tutti!Sono stati i due obiettivi del mercato invernale delper far avvertire il meno possibile la partenza di un giocatore che, anche non nella sua versione migliore da quando era sbarcato in Italia, è quello che spostava maggiormente gli equilibri della fase offensiva della squadra di Antonio Conte. Alejandroe Karimsono stati i nomi che il direttore sportivo Giovanni Manna ha perseguito con maggiore determinazione in un mese di gennaio che è stato ovviamente condizionato dalla forte presa di posizione di Kvichae dal suo desiderio di accasarsi al Paris Saint-Germain. Dove il suo periodo di adattamento prosegue e registra progressivi miglioramenti: “Kvara sta ancora crescendo. È in fase di adattamento e non è ancora al 100%.