Terzotemponapoli.com - Clemente di San Luca: ”Incredibile che nessuno chieda a Conte alcune cose…”

di San: “Èchegli: siamo certi che la condizione atletica sia corretta? Che la preparazione sia stata adeguata? Come si spiegano tutti questi infortuni muscolari, tutti sulla fascia sinistra e tutti nello stesso mese?”A “1 Football Night”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Guidodi San, docente di Giuridicità delle regole del calcio presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Vanvitelli. Queste le sue dichiarazioni:Professore, è un po’ arrabbiato dopo ieri?“Ho urlato come un pazzo al secondo gol del Como. Al primo sono diventato una belva. L’urlo più potente è stato al gol di Jack, anche perché, nel pezzo che avevo scritto il giorno prima, avevo concluso auspicando Raspadori come Ciro Mertens nel 2017.