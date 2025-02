Liberoquotidiano.it - Cinzia Tedesco, la stella del jazz si racconta: "Amo vivere il mio sogno"

Incontrare, la cantantea livello internazionale è stato un colpo di fortuna. Sapevo che in Italia e all'estero era molto amata, ma non conoscevo la sua vita, i suoi progetti, i suoi sogni. E che abitasse a Roma, nel mio quartiere. Giovane, carina, elegante, è sempre in giro per il mondo, dove è stata riconosciuta come il personaggio musicale che ha ottenuto più riconoscimenti e premi per il suo lavoro. Ne citiamo alcuni: “Ambasciatrice del Centro internazionale di Pace ad Assisi (Onlus riconosciuta dall'ONU), Premio Internazionale Eccellenza Italiana assegnato a Washington dalla Fondazione E-Novation, Ambasciatrice di Federitaly nel mondo per la diffusione della cultura musicale italiana. Ma lei, è rimasta semplice, è una che non si è montata la testa, questo è il pregio delle donne intelligenti che sanno di essere importanti, senza bidi mettersi in mostra.