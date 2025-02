Bergamonews.it - Cinque gol ad Empoli e -3 dalla vetta: Atalanta, bisogna credere nel sogno Scudetto

L’reagisce all’eliminazione in Champions travolgendo l’al Castellani e vincendo 0-5. La formazione nerazzurra ha sempre condotto le danze, dando la sensazione di poter superare il portiere avversario in qualsiasi momento.Lo ha però fatto nel modo più fortunoso possibile, quando Gyasi ha deviato un cross di Zappacosta nella sua porta.Da quel momento in avanti non c’è più stata partita anche perche dopo poco Retegui ha bissato, segnando il 21mo gol della sua straordinaria stagione.Lookman è stato schierato dal primo minuto, poteva mancare un suo lampo? Manco per idea, segna anche lui una rete di una bellezza incredibile, portandosi avanti la palla con la suola e mettendo denttro nella porta sguarnita.Finisce il primo tempo, ma è come se la gara fosse già al termine.Il Gasp fa una serie di cambi, toglie un CdK non troppo incisivo spostando Pasalic al suo posto ed inserendo Ederson.