Operai al lavoro in un’offidellaHwasdan Machinery Manufacturing Co., Ltd. nella municipalita’ di, nel sud-ovest della, il 22 febbraio 2025. Negli ultimi anni, il governo locale ha lanciato una serie di politiche per lodi alta qualita’ deldella citta’, che coprono aree come l’innovazione tecnologica, l’espansione del mercato e il sostegno finanziario. Nel 2024, il valore economico aggiunto deldiraggiungera’ 1.980 miliardi di yuan (circa 273 miliardi di dollari). Agenzia Xinhua