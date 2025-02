Romadailynews.it - Cina: Shandong, innovazione industriale a Rizhao

Un membro del personale lavora in un’offidi produzione di attrezzature per l’energia eolica della Sany Renewable Energy () Wind Power Equipment Manufacturing Co. Ltd. a, nella provincia cinese orientale dello, il 22 febbraio 2025. Negli ultimi anni, le autorita’ locali disi sono impegnate per aiutare le industrie tradizionali vantaggiose a innovarsi e a sviluppare una serie di industrie emergenti e orientate al futuro. Un membro del personale calibra una macchina per incisioni nella sede diHuiming Machinery Equipment Co. Ltd. a, nella provincia cinese orientale dello, il 22 febbraio 2025. Negli ultimi anni, le autorita’ locali disi sono impegnate per aiutare le industrie tradizionali vantaggiose a innovarsi e a sviluppare una serie di industrie emergenti e orientate al futuro.