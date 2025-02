Romadailynews.it - Cina: Ia, a Shenzhen fondo da 10 mld di yuan per accelerare crescita settore

L’hub tecnologico di, nel sud della, lancera’ unindustriale da 10 miliardi di(circa 1,39 miliardi di dollari) per sostenere lo sviluppo dell’intelligenza artificiale (Ia) e della robotica, concentrandosi sul software, sull’hardware e sull’intelligenza inclusa nell’Ia, hanno dichiarato ieri le autorita’ locali. Ilfa parte della piu’ ampia spinta della citta’ a rafforzare la sua posizione di hub globale per l’innovazione dell’Ia. I funzionari della citta’ hanno rivelato il piano in una conferenza stampa, annunciando un ulteriore finanziamento di 4,5 miliardi dida raccogliere quest’anno. Il finanziamento coprira’ fino al 60% dei costi di potenza di calcolo per le aziende, con un massimo di 10 milioni diper impresa, forniti attraverso voucher e sussidi.