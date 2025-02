Romadailynews.it - Cina: economia marina ha raggiunto record di 10.500 mld yuan nel 2024

Leggi su Romadailynews.it

L’cinese haun importante traguardo nel, con un prodotto lordo oceanico (Gop) che ha superato per la prima volta i 10.000 miliardi di(circa 1.400 miliardi di dollari), secondo i dati pubblicati oggi dal ministero delle Risorse Naturali. Il rapporto annuale del ministero mostra che il Gop hai 10.540 miliardi dinel, segnando un aumento del 5,9% rispetto all’anno precedente e dimostrando una crescita robusta in diversi settori. La manifattura navale e’ emersa come un fattore chiave, rappresentando oltre il 30% del Gop totale. In particolare, il settore dei servizi e’ stato il maggior contributore dell’nel, con il 59,6% del Gop totale.Il turismo ha mostrato forti segnali di ripresa, con le crociere che hanno registrato un significativo aumento di popolarita’.