Romadailynews.it - Cina: dispositivo di visione panoramica marina completa identificazione bersaglio

Ricercatori cinesi hanno sviluppato una serie di apparecchiature diper condurre un monitoraggio marittimo a 360 gradi, come riportato oggi dallo Science and Technology Daily. L’apparecchiatura hato con successo il compito didelnell’ambito di un progetto di test su una nave senza equipaggio. L’apparecchiatura, facilitata dal sistema dimultimodale ad alta risoluzione, e’ stata sviluppata nel corso di 14 anni dal College of Intelligent Systems Science and Engineering dell’Universita’ di Ingegneria di Harbin. “Ci concentriamo sulle difficolta’ del sistema di percezione visiva intelligente per conoscere le applicazioni tecniche come la percezione ambientale e il rilevamento dei bersagli”, ha dichiarato Cai Chengtao, professore del college.