Cina: Alibaba investira' 53 mld dollari in infrastrutture cloud, Ia nei prossimi 3 anni

Group ha annunciato oggi chepiu’ di 380 miliardi di yuan (circa 53 miliardi di) nella costruzione dihardware per ile l’Ia neitre, sfruttando la rapida crescita del settore dell’Ia. L’investimento supera la spesa totale diper ile l’Ia nell’ultimo decennio. Inoltre, si tratta del piu’ grande investimento mai effettuato da un’azienda privata cinese nella costruzione dihardware per ile l’Ia. L’annuncio arriva nel contesto della promettente crescita del settore dell’Ia nel Paese e a seguito di un simposio sulle imprese private a cui hanno partecipato i principali leader cinesi il 17 febbraio. La crescita esplosiva dell’intelligenza artificiale ha superato di gran lunga le aspettative, mentre l’industria scientifica e tecnologica nazionale, in piena espansione, ha mostrato un enorme potenziale, ha dichiarato Eddie Wu, amministratore delegato diGroup.