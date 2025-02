Romadailynews.it - Cina: al vaglio revisione di legge per promuovere sviluppo aviazione civile

Oggi i legislatori cinesi hanno iniziato a deliberare una bozza didellasull’, nell’ambito degli sforzi per salvaguardare la sovranita’ dello spazio aereo territoriale e i diritti dell’unodi alta qualita’ del settore. La bozza e’ stata presentata alla sessione in corso del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo per la prima lettura. Composta da 15 capitoli e 255 articoli, la bozza apporta modifiche complete all’attualesull’.Le revisioni principali includono il miglioramento della sicurezza dell’, l’obbligo per gli aeroporti civili di avere la capacita’ di prevenire e affrontare le minacce provenienti dai veicoli aerei senza pilota e la messa a punto dei criteri di ingresso per le imprese di trasporto aereo pubblico e le compagnie commerciali digenerale.