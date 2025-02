Ilrestodelcarlino.it - Cimone, telemedicina sulle piste da sci

Ecografie effettuate direttamenteda sci e trasmesse in tempo reale alla centrale del 118. Al via ieri la sperimentazione e la formazione degli operatori al Passo del Lupo, nel comprensorio sciistico del Monte, per valutare la fattibilità di questa modalità di, così da migliorare il soccorso in zone distanti dagli ospedali Hub. La prima giornata di test è stata organizzata da Fisps soccorso, in collaborazione con 118 ed Emergenza territoriale dell’Azienda Usl di Bologna e dell’Azienda Usl di Modena, col patrocinio della Regione Emilia-Romagna. L’obiettivo è testare l’invio di immagini ultrasonografiche, acquisite con apparecchi ecografici portatili - spiega una nota congiunta delle Ausl - dal luogo dell’intervento dell’elisoccorso, tramite connessione web sicura, per la visualizzazione su tablet o portatile da parte del medico in centrale operativa 118.