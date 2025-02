Oasport.it - Ciclismo: Jonathan Milan esalta l’Italia. Con Giulio Ciccone ed Antonio Tiberi si può sognare il podio al Giro

Settimana intensissima per ilinternazionale: dagli Emirati Arabi alla Spagna, passando per Francia e Portogallo, si è corso in ogni dove e gli italiani hanno portato a casa risultati interessanti.Nell’unica corsa World Tour, l’UAE Tour, il primo degli umani alle spalle del solito alieno Tadej Pogacar in classifica generale è stato. Spettacolare prova da parte dell’azzurro della Lidl-Trek che in salita si è dimostrato molto costante: che sia l’anno giusto per ambire ad un risultato di lusso ald’Italia? Sempre in casa Lidl-Trek non si può non parlare di: splendido il dualismo in volata con il campione d’Europa Tim Merlier, il friulano ha dimostrato ancora di più di essere uno dei velocisti più forti del globo, può farallao-Sanremo.