Ciclismo in lutto, è morto a Firenze il dirigente Gian Paolo Ristori

, 24 febbraio 2025 - Fiorentino Doc, personaggio conosciuto e stimato, è venuto a mancare nella sua città, classe 1939, presidente dell’Associazione Sportiva Aurora di piazza Torquato Tasso, ovvero la società che dal 1946 organizza ogni anno nel giorno di Ferragosto, la classica per dilettanti-Viareggio. Il suo impegno verso la corsa è stato sempre costante, appassionato; nel ruolo di presidente ha operato con grande impegno e passione, prima per far crescere la-Mare e quindi mantenerla a grandi livelli, assieme ai collaboratori dell’Aurora, società che amava profondamente. E quante giornateha trascorso nel “Torrino” di piazza Torquato Tasso con gli amici, dopo una vita come titolare di un’azienda “Florentia Legno in Oltrarno. Negli ultimi tempi aveva fatto un passo indietro, ma era sempre legato alle vicende dell’Aurora che siamo certi continuerà sempre a ricordarlo.