Sport.quotidiano.net - Ciclismo, avvio di stagione trionfale per il Club Ciclo Appenninico 1907

Firenze, 24 febbraio 2025 - Undiper ildi Borgo San Lorenzo. A Rosignano Solvay nei Campionati Toscani di mountain bike specialità XCE e XCC, i giovani in casacca biancorossa hanno ottenuto la bellezza di sette titoli in una giornata straordinaria, che premia la bravura degli atleti e delle atlete, il loro sacrificio, la preparazione e la mentalità vincente espressa. Ilary Ceccarelli esordiente del 1° anno e Daniel Sani allievo del 2° anno hanno conquistato due titoli a testa, nel Cross Country Eliminator e nello Short Track, mentre hanno indossato la maglia di campioni regionali anche l’allievo del 1° anno Daniele Fabbri e gli juniores Leonardo Poggiali e Matteo Braccesi. Felicissimo naturalmente il presidente della società mugellano fondata nel, Tommaso Quartani ed i suoi collaboratori per questo travolgente inizio di, anche perché proprio al fuoristrada la società guarda con particolare interesse come obbiettivo principale.