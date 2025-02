.com - CIAO – Rassegna Lucio Dalla 2025, premi a Brunori, Diodato, Fulminacci

Sas,sono alcuni dei vincitori della terza edizione di, per le forme innovative di musica e creativitàIl 4 e 5 marzo torna per la 3ª edizione, per le forme innovative di musica e creatività, un omaggio al grande artista bolognese. A ospitare l’evento il 4 marzo sarà quest’anno il Teatro Arena del Sole di Bologna, dove il palco si accenderà con uno spettacolo unico, intrecciando musica, nuove idee e progetti. A condurre la serata: Drusilla Foer. A partire dal 28 febbraio alle ore 14.00, gli inviti saranno disponibili online, fino ad esaurimento per i possessori di CARD CULTURA.I vincitori deiPAOLO BENVEGNÙ per la categoria artista ritirerà ilo Luca Roccia Baldini con “I Paolo Benvegnù” che suoneranno insieme a Irene Grandi eSAS;“Il Morso Di Tyson“ diSAS per la categoria canzone;DARDUST per la categoria producer/talent scout;“Gloria!” di MARGHERITA VICARIO e DAVIDE PAVANELLO per la categoria colonna sonora;UNA NESSUNA CENTOMILA per la categoria progettoritirerà ilo NOEMI, che riceverà anche ilo Nuovo Imaie: per la categoria percorso artisticoo SIAE;MARGHERITA FERRI: BallerinoQN Il Resto del Carlino;ANGELA BARALDI: Ballerino Fondazione Bologna WelcomeNel corso della serata del 4 marzo, verranno consegnati i Balleriniagli artisti e alle artiste che hanno saputo esprimere al meglio la capacità di innovare e dare valore alla scena pop nazionale attraverso attività, opere o progetti che contribuiscono ad alimentare il valore assoluto della musica italiana, così comeha fatto nel corso della sua straordinaria carriera.