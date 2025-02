Thesocialpost.it - Chirurgo pedofilo a processo per violenze su 300 pazienti: approfittava dell’anestesia

Si è aperto oggi a Vannes, in Bretagna, uno dei processi più sconvolgenti degli ultimi anni in Francia. Al centro del procedimento c’è Joël Le Scouarnec, un exaccusato disessuali su 300 giovaniin diversi ospedali in cui ha lavorato. Secondo gli atti, 299 vittime erano minorenni, e ben 256 avevano meno di 15 anni. Gli abusi sarebbero avvenuti mentre i piccolierano sedati o in fase di risveglio dall’anestesia.La confessione e le indaginiL’ex medico, 74 anni, ha già ammesso gran parte dellee dovrà rispondere in tribunale per quattro mesi. Nel 2020, era già stato condannato a 15 anni di carcere per abusi su quattro bambini, tra cui due sue nipoti. Ora è accusato di reati commessi tra il 1989 e il 2014, in diversi ospedali dell’ovest della Francia, con particolare concentrazione in Bretagna.