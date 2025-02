Nerdpool.it - Chicago Fire ha nascosto ai fan un dettaglio cruciale per 13 stagioni

sa quello che fa. Lo show è andato in onda per 13ed è diventato uno dei principali drammi procedurali di qualsiasi rete. Il cast è di prim’ordine, i crossover sono diventati sempre migliori con il passare del tempo e gli sceneggiatori hanno un’ottima padronanza dei loro personaggi.Gli sceneggiatori hanno però un altro divertente asso nella manica. Fin dal secondo episodio hanno messo in atto un’interessante attività, ma è stata così sottile che pochi fan se ne sono accorti. Si tratta dei titoli. Il titolo di ogni episodio deriva da una battuta di dialogo presente nell’episodio stesso. Ci siamo imbattuti in questa pratica grazie alla pagina Instagram di Wolf Entertainment.Guarda QUI il post in questione!usa i dialoghi come titoli degli episodiNon è chiaro se venga prima il titolo o il dialogo, ma è chiaro che gli sceneggiatori si sono preoccupati di fare in modo che la frase o la parola che definisce un determinato episodio entrasse nella storia come pezzo di dialogo.