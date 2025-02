Lettera43.it - Chiara Ferragni torna in copertina: le foto su Elle Romania

Un nuovo inizio per. Dopo gli anni difficili per lo scandalo del Pandoro Gate e per la separazione da Fedez, l’imprenditrice digitale e influencer èta alla sua più grande passione, la moda. È infatti insu, la prima dopo una lunga pausa lontana dai riflettori nel 2024, che ha svelato ai suoi oltre 28 milioni di follower su Instagram con un post. Quanto al look, ha scelto pantaloni in pmarrone, un reggiseno nero e i capelli sciolti che le cadono sulle spalle grazie a lunghe extension. All’interno della rivista, oltre all’intervista della direttrice Domnica Margescu, un serviziografico con 10 scatti firmati da Nicholas Fols, rinomato a livello internazionale per i suoi ritratti femminili. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@sulladi: gli scatti di Nicholas Fols«rimane un fenomeno dopo 15 anni sulla scena della moda», si legge nel titolo che campeggia sul numero di marzo di, disponibile da lunedì 24 febbraio.