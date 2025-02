361magazine.com - Chiara Ferragni, il ritorno da copertina: l’ex Signora Lucia è pronta a riprendersi la scena

Look seducente, atmosfera da fashion icon e unadizione d’intenti: lanon ha nessuna intenzione di farsi da parte! Dopo lo scandalo beneficenza e il divorzio da Fedez, l’imprenditrice digitale torna sulle pagine patinaterompe il silenzio e lo fa nel modo più fashion possibile: posando per la sua primadopo mesi di tempesta mediatica. Lontana dalle passerelle e dagli eventi mondani, l’imprenditrice ha scelto “Elle Romania” per il suo comeback, sfoggiando un’immagine grintosa e seducente, perfettamente studiata per lanciare un messaggio chiaro. Lontani i tempi del “pandoro-gate”, della rottura con Fedez e del linciaggio mediatico, ora lasi mostra più sicura che mai,a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.Ladel numero di marzo 2025 la ritrae in un look audace: pantaloni di pelle marrone, micro top nero e lunghissimi capelli wild, in perfetta sintonia con le ultime tendenze beauty.