Chi sono i maranza, un fenomeno nato su Tik Tok che si diffonde in tutta Italia

Importunare passanti, turisti e coetanei per le strade delle città. Questo lo scopo dei "", gruppi di ragazzi, sempre più diffusi in, che consumano estorsioni, minacce e aggressioni. Si tratta di unsocialedai social media, in particolare dalla piattaforma TikTok, che ha iniziato a farsi conoscere all'inizio della scorsa estate. La prima volta che l'ha dato rilevanza alle loro azioni era giugno 2022: una maxi rissa tra migliaia di giovani sulla spiaggia di Castelnuovo del Garda aveva costretto la polizia a intervenire in tenuta antisommossa. I ragazzi si erano dati appuntamento tramite TikTok per quello che doveva essere un raduno di musica trap poi sfociato in una caotica lite.