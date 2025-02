Thesocialpost.it - Chi sarà il prossimo papa dopo Francesco? In pole c’è un italiano, ecco chi è

Chiil successore di? Le condizioni di salute delcontinuano a preoccupare milioni di fedeli. Nel caso in cui non possa più proseguire nel suo ruolo, la successionele diventerà un tema inevitabile. La questione torna ogni volta che ilviene ricoverato.Non si può escludere cheBergoglio decida di dimettersi. Se ciò dovesse accadere,necessario convocare un nuovo Conclave, il secondo dal 2013, quando propriovenne eletto. Saranno 235 i cardinali in grado di eleggere il nuovo.Tra i principali candidati ci sono due cardinali italiani molto vicini a: Pietro Parolin e Matteo Zuppi. Se si optasse per unasiatico, il cardinale filippino Luis Antonio Tagle, Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, sarebbe un forte contendente.