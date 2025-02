Cultweb.it - Chi era Steve Jobs, il padre della Apple che ha rivoluzionato il nostro mondo

“Stay hungry, stay foolish” (“Siate affamati, siate folli”): questo il consiglio rivolto nel 2005 ai giovaniStanford University da, co-fondatoreInc. e genio visionario, che con le sue invenzioni continua ancora oggi a influenzare iltecnologia ecomunicazione pur avendoci lasciati nel 2011. Partiamo allora alla scoperta di questo singolare personaggio, che proprio oggi avrebbe compiuto 70 anni.nasce appunto il 24 febbraio del 1955 a San Francisco e viene cresciuto da una famiglia adottiva. Abbandonati repentinamente gli studi universitari, comincia a lavorare presso la Atari insieme all’amicoWozniak. I due decidono nel 1976 di fondare una società tutta loro, laComputer, che come prima sede ha il garage di casa: è qui che lavorano ai primi computer dell’azienda, gliI e II, arrivando l’anno seguente a un milione di dollari di guadagni; laviene quotata in borsa nel 1980 arrivando in pochi tempia un valore di 1,79 miliardi di dollari.