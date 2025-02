Oasport.it - Chi è Sara Allemand: il volto nuovo della velocità che ha ben figurato in Coppa Europa

Leggi su Oasport.it

, classe 2000, nel corso di questa stagione si è messa in luce indi sci alpino: l’azzurra, tesserata per il Centro Sportivo Carabinieri, sezione sci, ha raccolto tre podi in superG, raccogliendo buoni riscontri anche in discesa.Bando alla superstizione, i primi due podi dell’italiana insono arrivati il giorno 17: a dicembre 2024 gradino più basso nel superG di Zinal, in Svizzera, esattamente un mese dopo, a gennaio 2025, piazza d’onore nel superG di Zauchensee, in Austria.Il terzo podio stagionale, invece, è arrivato in casa, a Bardonecchia, comune nel quale risiede, poco più di una settimana fa, il 15 febbraio, quando ha ottenuto un altro terzo posto, sempre in superG. Ai tre podi vanno aggiunti due quarti posti, sempre in superG, il 14 febbraio a Bardonecchia ed il 20 febbraio a Sarntal.