Chi è l’attore italiano che ha vinto più Oscar?

Tutto pronto per la 97esima edizione dei premi. La notte del 2 marzo, infatti, il Dolby Theatre ospiterà la notte più attesa del cinema internazionale, con decine di star attese in platea e sul palco per ritirare le ambite statuette dell’Academy. L’Italia punta tutto su Isabella Rossellini, candidata fra le migliori attrici non protagoniste grazie all’acclamata performance per Conclave, in cui ha vestito i panni di Suor Agnes. Per la figlia di Ingrid Bergman, tre volte vincitrice, e del grande regista Roberto è la prima nomination in carriera, a 80 anni esatti dal primo trionfo della madre. Nella lunga storia della cerimonia, solo tre attori italiani si sono aggiudicati il riconoscimento per la loro performance.Chi sono gli attori italiani che hannoil premioSophia Loren con Carlo Ponti nel 1962 (Getty Images).