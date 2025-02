Cultweb.it - Chi è Dan Bongino, podcaster e nuovo vicedirettore dell’FBI e perché la sua nomina fa discutere?

Il presidente americano Donald Trump hato Dancome, una decisione che segna un’importante rottura con la tradizione dell’agenzia federale. In genere, infatti, i vertici del bureau vengono scelti tra gli interni., ex agente del Servizio Segreto e noto commentatore politico conservatore, è invece undalle prese di posizione spesso divisive.Nato il 4 dicembre del 1974 a New York, per la precisione nel Queens,ha iniziato la sua carriera nel Dipartimento di Polizia di New York (NYPD) nel 1995, prima di entrare nel Servizio Segreto nel 1999. Durante la sua carriera ha lavorato nella Divisione di Protezione Presidenziale sotto le amministrazioni di George W. Bush e Barack Obama. Dopo aver lasciato il servizio nel 2011, ha tentato senza successo di entrare in politica con il Partito Repubblicano, candidandosi per il Congresso in tre diverse occasioni.