Lettera43.it - Chi è Dan Bongino, l’opinionista di estrema destra nominato vicedirettore dell’Fbi

Leggi su Lettera43.it

Donald Trump ha annunciato la controversa nomina di Dan. Il presidente americano ha reso nota la nomina su Truth, scrivendo che è «un uomo di incredibile amore e passione per il nostro Paese»., che servirà sotto il nuovo direttoreKash Patel, in passato ha lavorato per il dipartimento di polizia di New York e i servizi segreti. Oggi è un alleato stretto di Trump e un noto commentatore e podcaster di, che nel 2020 ha sostenuto le teorie cospirazioniste del movimento Maga sui presunti brogli delle elezioni presidenziali.Nel 2024ha definito i servizi segreti «un’agenzia fallita»La nomina ha generato timori tra i Democratici, preoccupati per un possibile uso politicoper colpire gli avversari del presidente. Patel, noto per la sua lealtà a Trump, ha già annunciato l’intenzione di rimodellare l’agenzia, trasferendo centinaia di dipendenti dalla sede di Washington.