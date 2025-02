Chi è Carlos Soria, l’alpinista 86enne che cerca sponsor per scalare il Manaslu

Leggi su Sportface.it

Ha 86 anni, ha appena scalato l’Aconcagua (6.962 metri), la vetta più alta d’America, e punta a fare lo stesso con il(8.163), uno degli ottomila del pianeta., classe 1939, punta a diventare la persona più anziana al mondo ad aver raggiunto le vette delle 14 montagne più alte della Terra. Ci è riuscito con il K2 (65 anni), il Broad Peak (68), il Makalu (69), il Gasherbrum I (70), il Kanchenjunga (75 anni) e l’Annapurna (77 anni). Ha fatto lo stesso anche col(scalato a 71 anni), ma ora punta a ripetersi. C’è un problema: non ci sono fondi e glinon sembrano voler finanziare l’impresa.ha bisogno di 150.000 euro per intraprendere una spedizione al, ma per ora solamente la Comunità di Madrid ha contribuito con 18.000 euro. “Con gli anni e le operazioni ho perso la mobilità, ho perso l’equilibrio.