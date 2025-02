Quotidiano.net - Chi è Alice Weidel, leader di Afd. La moglie Sarah Bossard, i due figli e la residenza in Svizzera

Leggi su Quotidiano.net

Berlino, 24 febbraio 2025 – Chi èdell’ultradestra dell’Afd che alle elezioni in Germania vinte dalla Cdu di Merz ha portato a casa il 20,8%? Intantoera l’unica donna candidata alla cancelleria in questa tornata elettorale. Era anche la più giovane: nata nel 1979, aveva appena dieci anni quando cadde il muro di Berlino. Entrata nel partito nel 2013 già nel 2017 è capolista alle elezioni. Con una laurea in economia e un dottorato di ricerca a Bayreuth sul sistema pensionistico cinese, si professa una conservatrice e nei suoi discorsi lo ripete spesso. Anzi, nel suo partito qualcuno ha un po' di mal di pancia per, lesbica dichiarata, sposata e residente incon la produttrice cinematografica di origini srilankesi, con la quale cresce due, avuti da due padri diversi.