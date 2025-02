Cultweb.it - Chi è Alice Weidel, leader dell’ultradestra tedesca (lesbica, ma contraria ai matrimoni gay)

è una delle figure più discusse della politicacontemporanea.con un passato nel mondo della finanza, ha saputo trasformare l’AfD da un partito euroscettico a una forza politica fortemente nazionalista e anti-immigrazione. Un partito che alle recenti elezioni si è assestato come seconda forza politica del paese. Contraddittoria per molti versi, è un’omosessuale dichiarata che si oppone aigay e unache non risiede stabilmente in Germania. Grazie alla sua retorica incisiva e alla capacità di mobilitare il malcontento popolare, è riuscita a rendere l’AfD più influente, spostandolo ulteriormente a destra.in parlamento (fonte: La Repubblica)Nata il 6 febbraio nel 1979 a Gütersloh, sotto il segno dell’Aquario,ha studiato economia e ha lavorato nel settore finanziario prima di entrare in politica.