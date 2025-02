Sololaroma.it - Chelsea-Southampton, il pronostico di Premier League: padroni di casa in vantaggio

Leggi su Sololaroma.it

La 27ª giornata diprenderà il via nella giornata del 25 febbraio e tra le gare più interessanti c’è, il cui fischio di inizio è in programma per le 21:15. Le due squadre si trovano in un momento di forma completamente opposto che si riflette nella classifica del massimo campionato inglese che appunto vede gli ospiti come fanalino di coda e i Blues lottare per l’accesso all’Europa del prossimo anno., come arrivano le due squadre al matchIlsi trova attualmente in un momento di difficoltà, date le ultime tre sconfitte in campionato e l’uscita dalla FA CUP. Gli uomini di Maresca potrebbero dunque approfittare del match contro ilper provare a riportare apunti fondamentali che potrebbero portarla momentaneamente in zona Conference