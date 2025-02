Checklist di valutazione e gestione del rischio per lavoratrici gestanti puerpere e in allattamento

Leggi su Orizzontescuola.it

La protezione dellee inè regolato da normative specifiche che impongono obblighi precisi ai datori di lavoro. Occorre progettare unaoperativa per supportare aziende, responsabili della sicurezza (RSPP), medici competenti enelladei rischi lavorativi. Contenuti riservati agli abbonati Non sei abbonato? Come funzionano gli abbonamenti: .L'articolodidelpere in