Dilei.it - Che Tempo Che Fa, le pagelle del 23 febbraio: Malgioglio diva (10), Giorgia ironica (8)

Il 232025 è andata in onda una nuova puntata di Cheche fa con la conduzione di Fabio Fazio. Il giornalista ha intervistato diversi ospiti reduci dell’ultimo Festival di Sanremo e non sono mancati i siparietti ironici e divertenti.. Voto: 8Dopo lo spazio dedicato all’attualità, ad aprire il blocco sull’intrattenimento dell’ultima puntata di Cheche fa è stata, che si è piazzata sesta al Festival di Sanremo 2025. La cantante si è esibita sulle note del suo ultimo successo, facendo andare in visibilio il pubblico in studio e lo stesso conduttore televisivo: “Tu hai la stessa voce di 40 anni fa”.L’artista, però, ha voluto impostare la sua intervista sull’ironia, glissando sui tanti complimenti ricevuti: “Magari, dove si firma?”. Infatti quando Fabio Fazio ha ricordato che quella del 2025 era la sua sesta volta a Sanremo,ha semplicemente replicato: “Una matta”.