Ilfattoquotidiano.it - Che fine ha fatto il poeta Abdul Rahman al-Qaradawi?

al-, figlio del defunto studioso egiziano di diritto islamico Yusuf al-e fratello di Ola – che in Egitto ha trascorso quattro anni di carcere per false accuse di terrorismo – è stato estradato dal Libano agli Emirati Arabi Uniti e da allora se ne sono perse le tracce.Un provvedimento illegale, avevano ammonito le organizzazioni per i diritti umani, dato che in caso di estradizione al-avrebbe rischiato sparizione, tortura, arresto arbitrario e un processo iniquo.Al-viveva e lavorava in Turchia. Era stato arrestato il 28 dicembre 2024 al contra Libano e Siria, di ritorno da quest’ultimo paese. A Damasco, pochi giorni prima, aveva girato un video presso la moschea degli Omayyadi in cui aveva criticato le autorità saudite, egiziane ed emiratine.