Che cos’è il pesce remo e perché è simbolo di catastrofi

Recentemente un esemplare di Regalecus glesne ha raggiunto una spiaggia di Baja California, in Messico, attirando l’attenzione dei presenti per la sua presenza insolita e per il mistero che circonda questo abitante degli abissi, di solito difficile da avvistare. Conosciuto anche comedell’Apocalisse odel giorno del giudizio, il, pur essendo una creatura inoffensiva, nel tempo ha alimentato leggende legate a presagi di. Ecco. CheIl nome scientifico è Regalecus glesne, tuttavia il raroè noto anche come “dell’Apocalisse”, o “del giorno del giudizio”. Niente paura, nonostante le dimensioni importanti (da 3 fino a 11 metri) in realtà si tratta di una specie non pericolosa per l’essere umano. La sua presenza di solito attira immediatamente l’attenzione dei presenti, anchel’oarfish, o, si fa notare.