Che brutto gesto Ilaria Galassi nella bufera cosa ha detto di Helena fuori dal Grande Fratello

Leggi su Caffeinamagazine.it

La puntata deldi lunedì 3 febbraio ha visto l’eliminazione di due concorrenti. Emanuele Fiori è stato sconfitto al televoto da Iago Garcia, Zeudi Di Palma, Jessica Morlacchi,e Giglio, mentre l’ex volto di Non è la Rai,, ha scelto di lasciare il reality per tornare a casa dalla sua famiglia. Durante la sua permanenza,ha avuto un acceso conflitto conPrestes, motivo per cui entrambe erano finite in nomination d’ufficio.Il risentimento dinei confronti diPrestes è sfociato dopo aver ascoltato la motivazione che aveva portato alla nomination da parte della modella brasiliana. “Nominoperché non mi piacciono i suoi atteggiamenti. Non vedevo l’ora di nominarla. Non mi piace come hai risposto a tuo figlio, non mi piace che haia tuo figlio cose personali, non mi piace come ti sei comportata con Maria”, avevala Prestes scatenando la furia della Non è la Rai.