Charlie Cox vuole che i Defenders appaiano anche in un film sugli Avengers

Le star di Daredevil: Born AgainCox e Vincent D’Onforio hanno parlato durante un’intervista su ciò che la serie ha in serbo per loro con lo show Disney+. Quando si parla di Daredevil, la domanda principale è se lui stesso potrà mai diventare un Avenger. Ma altrettanto importante è: isi uniranno di nuovo per affrontare una grande minaccia? E, a questo proposito, potrebbero schierarsi con gliin caso di una minaccia massiccia e di livello estintivo? Naturalmente, tutto dipende dai potenziali conflitti di programmazione degli attori e dall’interesse del pubblico, ma Cox sembra pronto per un’impresa del genere, qualunque forma essa assuma.Nell’intervista, Cox si è detto interessato a che Daredevil si schieri non solo con i Difensori, macon i Vendicatori.