Ilrestodelcarlino.it - Cesena città per la Pace 2024. Premio ai palestinesi nonviolenti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilper lasarà conferito all’organizzazione palestinese ‘Youth of Sumud’, formazione politica di base che resiste al colonialismo israeliano nel nome di una Palestina libera e liberata. Con lo scopo di sostenere l’impegno di questo movimento e di premiare una resistenza nonviolenta a favore del dialogo, l’amministrazione comunale die il Centrovenerdì alle 17, nella sala Sozzi del palazzo del Ridotto consegneranno il riconoscimento cittadino ad Hammoudi Hureini rappresentante di ‘Youth of Sumud’. Alla cerimonia, che sarà ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, prenderanno parte inoltre ‘Mediterranea’ e ‘Operazione Colomba’. ‘Youth of Sumud’ si è formata nel 2017 nelle Colline a sud di Hebron in risposta alle continue aggressioni e violenze dei coloni e dei militari contro contadini, famiglie e studenti della zona.